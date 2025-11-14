Drekë e lehtë: Oriz me perime & pule në tigan

Përbërësit (2 persona):

  • 1 gotë oriz
  • 200 g mish pule (kofshë ose gjoks), i prerë në kube
  • 1 karotë e vogël e prerë në copa të vogla
  • ½ spec i kuq
  • 1 qepë e vogël
  • 2 lugë vaj ulliri
  • Kripë + piper
  • ½ lugë pluhur speci
  • 1 lugë salcë soje (opsionale)
  • Pak majdanoz për sipër

Përgatitja:

  1. Zieni orizin në ujë me pak kripë derisa të bëhet i butë (rreth 12 minuta).
  2. Ndërkohë, në një tigan shtoni vajin dhe kavërdisni qepën deri sa të zbutet.
  3. Shtoni pulen e prerë dhe skuqeni derisa të marrë ngjyrë të artë.
  4. Hidhni karotën dhe specin, më pas shtoni kripën, piperin dhe pluhurin e specit.
  5. Pasi të zbuten perimet, përzieni me orizin e zier.
  6. Nëse dëshironi, shtoni një lugë salcë soje për shije më të mirë.
  7. Shërbejeni me pak majdanoz sipër — gati për t’u ngrënë!

