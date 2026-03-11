Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Dronët godasin rezervuarët e karburantit në portin Salalah të Omanit

Disa dronë u rrëzuan të mërkurën, ndërsa të tjerë goditën rezervuarët e karburantit në portin Salalah të Omanit, thanë mediat omane duke cituar një burim sigurie, transmeton Anadolu.

Zyrtarët e Omanit po punojnë pa pushim për të monitoruar dhe kundërshtuar sulmet, raportoi Agjencia e Lajmeve të Omanit, duke cituar një burim i cili shtoi se nuk janë raportuar viktima në sulmin në portin Salalah.

Tensionet përfshinë Lindjen e Mesme pasi Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt dhe deri më tani kanë vrarë më shumë se 1.200 njerëz, përfshirë Ali Khamenein, ish-udhëheqësin suprem të vendit, dhe më shumë se 150 nxënëse në një shkollë.

Teherani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa që shënjestruan Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehonin asete ushtarake amerikane.

