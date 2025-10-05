Dy muaj nga vrasja e trefishtë në Gjilan, Mefail Shkodra dhe dy djemtë e tij ende në arrati

Janë bërë dy muaj që kur Gjilani u trondit nga një vrasje e trefishtë në mes të ditës në qendër të këtij qyteti.
Nga të shtënat me armë zjarri, mbetën të vrarë tre persona dhe një tjetër u plagos. Si të dyshuar kryesor për këtë ngjarje të rëndë janë: Mefail Shkodra dhe dy djemtë e tij, Edonis e Engjull Shkodra.
Që nga ajo kohë, ata janë bërë të pakapshëm për organet e rëndit.
IndeksOnline mëson së me rastin po merret Drejtoria e Krimeve të Rënda në Prishtinë.
Nga policia kanë thënë se janë duke punuar intensivisht në kapjen e autorëve, duke mos treguar se deri ku kanë arritur hetimet.
Nga ana tjetër, Prokuroria ka bërë të ditur se për kapjen e Shkodrës dhe dy djemve të tij janë ndërmarrë hapa për bashkëpunim ndërkombëtar dhe janë njoftuar të gjitha pikat kufitare.
Kujtojmë që viktima të kësaj ngjarjeje të rëndë ishin babë e bir, Selami dhe Edmond Hasani, argjendarë të njohur në Gjilan, si dhe Abedin Hoxha.
Dyshohet se kjo vrasje e trefisht ka ndodhur për fajde.