Dy palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite me dronë në Rripin e Gazës

Dy palestinezë janë vrarë të shtunën në mëngjes nga sulmet izraelite në qytetin e Gazës dhe në kampin e refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, një palestinez ka ndërruar jetë nga plagët e marra në një sulm të mëparshëm izraelit në lagjen Tel al-Hawa, në jugperëndim të qytetit të Gazës.
Ndërkohë, një tjetër palestinez është vrarë nga një sulm me dron pranë kompanisë së energjisë elektrike, në veriperëndim të kampit të refugjatëve Nuseirat.
Sulmet izraelite kanë vazhduar edhe në zona të tjera të Rripit të Gazës. Artileria izraelite ka goditur pjesët lindore të qytetit të Gazës dhe zonat në perëndim të Beit Lahias.
Në jug të Rripit të Gazës, automjetet ushtarake izraelite kanë hapur zjarr të dendur në verilindje të Khan Younisit, si dhe drejt tendave ku strehohen palestinezët e zhvendosur në zonën e al-Mawasit.
Ndërkohë, bombardimet me artileri kanë vazhduar edhe në pjesët lindore të Deir al-Balahut, ndërsa anijet luftarake izraelite kanë qëlluar drejt bregdetit të qytetit të Gazës. /mesazhi