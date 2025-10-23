Dy sulme ndaj policëve në Pejë brenda më pak se një ore

Brenda një dite në Pejë janë regjistruar dy raste të ndara të sulmeve ndaj personave zyrtarë, ku zyrtarë policorë janë përballur me rezistencë, kanosje dhe dhunë fizike gjatë kryerjes së detyrës.
Rr. “Iljaz Pashë Dibra”, Pejë 22.10.2025 – 09:09. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që ai ka sulmuar zyrtarët policorë. Gjatë arrestimit i dyshuari ka rezistuar, në rast njëri zyrtar policor ka përdorur sprej. I dyshuari dhe një zyrtar kanë pranuar trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
Rr. “Nënë Tereza”, Pejë 22.10.2025 – 09:32. Janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që ata kanë ofenduar, kanosur dhe sulmuar fizikisht zyrtarët policorë. Një zyrtar policor ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa me vendim të prokurorit pas intervistimit një i dyshuar është dërguar në mbajtje, ndërsa dy të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e policisë.