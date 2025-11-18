Dy të vrarë në sulmet izraelite në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit

Dy persona u vranë nga sulmet izraelite në Libanin jugor sot, në shkeljen më të fundit të marrëveshjes së armëpushimit, transmeton Anadolu.
Ministria libaneze e Shëndetësisë tha se një person u vra nga një sulm që synoi një automjet në rrethin Bint Jbeil.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se viktima ishte një zyrtar i një unioni komunal në Bint Jbeil.
Një person tjetër humbi jetën në një sulm me dron ndaj një makine tjetër në qytetin jugor Blida, tha agjencia.
Tensionet janë rritur në Libanin jugor prej javësh, me ushtrinë izraelite që ka intensifikuar sulmet ajrore pothuajse të përditshme brenda territorit libanez, duke pretenduar se synon anëtarë të Hezbollahut dhe infrastrukturën e tyre.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 4.000 njerëz dhe ka plagosur pothuajse 17.000 të tjerë në sulmet e saj ndaj Libanit, të cilat nisën në tetor 2023 dhe u shndërruan në një ofensivë të plotë në shtator 2024.
Sipas armëpushimit të shpallur në nëntor 2024, ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor në janarin e këtij viti, por në vend të kësaj u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë prani ushtarake në pesë pika kufitare.