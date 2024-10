Dyert automatike hapen atje ku shpenzohet pasuria, jo atje ku fitohet. 😎

Atje ku fitohet pasuria mund të hasësh baltë, rrugë të paasfaltuara, terren të ashpër, punë të lodhshme, orare të gjata, vështirësi e sfida të shumta.

Suksesi nuk Ă«shtĂ« rastĂ«si…, ai kĂ«rkon kĂ«mbĂ«ngulje, vazhdimĂ«si, pĂ«rpjekje tĂ« pandalshme, pĂ«rkushtim tĂ« palĂ«kundur, menaxhim tĂ« vetes dhe tĂ« kohĂ«s, kontroll mbi emocionet dhe kapĂ«rcim tĂ« sprovave – elemente qĂ« nĂ« fillim duken tĂ« padĂ«shiruara.

T’lumĂ«t ata qĂ« kalojnĂ« kĂ«tĂ« fazĂ«, sepse mĂ« pas çdo gjĂ« tjetĂ«r bĂ«het mĂ« e lehtĂ«.

Mos u mashtroni nga vendet ku dyert hapen me lehtĂ«si – atje vetĂ«m do tĂ« humbisni para dhe kohĂ«, pa fituar asgjĂ« tĂ« vlefshme.

NĂ«se e kupton kĂ«tĂ« ‘filozofi’, shumĂ« aspekte tĂ« jetĂ«s do t’i organizosh dhe menaxhosh mĂ« mirĂ«.

Dyert e suksesit nuk hapen vetvetiu – Ă«shtĂ« detyra JOTE t’i hapĂ«sh ato.

Vehbi Zeqiri