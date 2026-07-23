Dyert e Mercedes-Maybach S-Class hapen në gjashtë mënyra

Më Shumë. Është ajo që prodhuesit e makinave luksoze të nivelit të lartë përpiqen t’u ofrojnë klientëve të tyre, dhe sa më shumë aq më mirë.
Po flasim për shumë mundësi. Rrota, zbukurime, ngjyra, paketa, përmirësime, përparime dhe ekskluzivitete.
Duke ofruar më shumë karakteristika standarde dhe të disponueshme që prodhues të tjerë të makinave nuk i ofrojnë, i jep makinës më shumë prestigj në mënyrë që kompania të mund të kërkojë më shumë para.
Mercedes nuk është i panjohur me këtë koncept të “më shumë”, dhe me nën-markën e saj Maybach, po ofron shumë, shumë më tepër se kurrë më parë.
Për sa po flasim këtu? Ja një shembull. Nuk ka më pak se gjashtë, numërojini, gjashtë mënyra për të hapur “Dyert e Rehatisë” të pasme të Mercedes-Maybach S-Class 2027 të përditësuar së fundmi që sapo ngasëm. (Ndoshta të gjitha ato mënyra për t’i hapur ato i bëjnë dyert “rehati”? Nuk e dimë.)
I provuam të gjitha, sepse kush nuk dëshiron më shumë mënyra për të hapur një derë?
Ky është mjaft i lehtë për t’u përdorur, por edhe thjesht i çuditshëm. Arsyeja pse dikush do të donte ose do të kishte nevojë të shtypte një buton nga tavani pak sipër derës është e çuditshme, por ja që është aty.
I ngjashëm në funksionim me një buton kontrolli dritaresh, e shtypni dhe kaq është.
Telefonat e Mercedes-Maybach S-Class janë një pajisje shumëfunksionale dhe, siç do të prisnit, një nga këto funksione është aftësia për ta përdorur atë për të hapur dyert e pasme. Vetëm disa prekje dhe ato hapen.
Ekranet me prekje 13.1 inç të Maybach, të ngjashme me iPad, janë të mbushura me gjëra interesante për të bërë, njëra prej tyre sigurisht është hapja e Dyerve Comfort.
Lundroni në ekran, rrëshqitni butonin dhe ja ku është. Megjithatë, për ne, këtu gjërat bëhen paksa të ekzagjeruara. Thjesht prekja do të kishte qenë më mirë sesa rrëshqitja.
Ky është më i vështiri për t’u bërë. Mjerisht, nuk mund ta përdorni kontrolluesin e vogël të ekranit me prekje për ekranin e pasmë për të hapur direkt derën.
Ajo që mund të bësh është ta përdorësh për të lundruar në menynë ku ndodhet opsioni i hapjes së derës, pastaj të përdorësh kursorin për të shtypur dhe mbajtur butonin e butonit dhe pastaj të rrëshqitësh.
Është pak e vështirë për ta arritur. Mirë që ke pesë mënyra të tjera për të bërë të njëjtën gjë.
Le të themi se je në ulësen e pasme, por je shumë i lodhur nga të gjitha blerjet, nga dalja në klube ose nga shtyrja e karrocave me para për t’i hapur vetë dyert – do të preferoje që dikush në ulësen e përparme ta hapë atë për ty.
Më mirë të besosh se ka një mënyrë për ta bërë këtë. Thjesht lëre shoferin të lundrojë në seksionin e Dyerve të Rehatshme dhe ata kanë fuqinë për t’i hapur ato me energji.
Është në thelb i njëjti konfigurim si ekranet e pasme dhe realizohet me të njëjtën lëvizje rrëshqitëse.
E mban mend, e dini, dorezën e derës? Mercedes e mbante. E vështirë për t’u besuar, por mund të tërheqësh një levë dhe të hapësh derën. Çmenduri, e dimë. Janë gjashtë.