Vetura e parë elektrike e Bentley-t më në fund ka një emër: Torcal

Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave, Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicioz për t’u bërë tërësisht elektrik.
Gama vetëm për automjete elektrike duhej të mbërrinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më.
Pavarësisht ndryshimit të planeve, modeli i parë i Crewe që braktisi plotësisht motorin me djegie është ende në rrugën e duhur për një premierë botërore më vonë këtë vit.
Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torcal.
Deri më sot, Bentley i ishte referuar automjetit të tij të parë elektrik si “SUV Urban”, duke sugjeruar një gjurmë më kompakte.
Edhe pse do të jetë më i vogël se Bentayga, ai do të jetë ende me përmasa bujare, si çdo makinë tjetër që mban maskotën e kapakut Flying B.
Sa i përket emrit Torcal të modelit të prodhimit, ai i referohet një pike referimi natyrore, duke pasqyruar Bentayga, Bacalar dhe Batur.
Në mënyrë specifike, prodhuesi ultra-luksoz i makinave mori frymëzim nga El Torcal de Antequera në Andaluzi, Spanjë.
Nuk ka shumë për të vazhduar nga kjo pamje paraprake, por ne e ndryshuam ekspozimin për të zbuluar më shumë detaje të dizajnit.
Disa elementë stilimi ka të ngjarë të vazhdojnë nga EXP 15 i vitit të kaluar, megjithëse në formën e një SUV-i.
Koncepti ishte jokonvencional, duke paraqitur një planimetri asimetrike të dyerve me dy dyer në të majtë dhe vetëm një në të djathtë.
Megjithatë, Torcal pritet të adoptojë një stil konvencional të karrocerisë me katër dyer, plus derën e pasme që tashmë mund ta shohim në imazhin paraprak.
Deri tani, me siguri keni parë video spiune dhe imazhe të prototipeve të kamufluara që bëjnë xhiro në Nürburgring.
Është e lehtë të dallosh se Torcal ka një formë disi katrore, por tradicionale të SUV-it, në vend të segmentit të vështirë për t’u përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti.
Megjithatë, disa nga elementët më radikalë të dizajnit të EXP 15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torcal dhe ta ndihmojnë atë të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë.
Si pasojë, pritet që EV i ri të duket shumë më modern sesa SUV-i me benzinë, rrënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër EXP 9 F i vitit 2012.
Ndryshe nga Bentayga, nuk do të ketë motorë me djegie nën atë kapak. Bentley e ka bërë të qartë se nuk do ta riprojektojë modelin për t’iu përshtatur fuqisë së motorit me djegie të brendshme (ICE).
Duke pasur parasysh që marka britanike ultra-luksoze është pjesë e Grupit Volkswagen, Torcal nuk ka gjasa të jetë zhvilluar nga e para. Në vend të kësaj, ndoshta do të ndajë disa baza me Porsche Cayenne Electric, duke ofruar një nivel më të lartë luksi për të justifikuar emblemën e tij dhe premiumin që vjen me të.
Ndërsa është shumë herët që Bentley të zbulojë specifikimet teknike, mund të shikojmë modelin e supozuar simotër të Torcal për të dhëna.
Në rastin e Cayenne Electric, bazat Premium Platform Electric (PPE) ofrojnë deri në 1,140 kuaj fuqi dhe një çift rrotullues masiv prej 1,500 njuton-metra.
SUV-i elektrik i Porsche-s gjithashtu përmban një bateri të re 113 kWh me deri në 642 kilometra rreze WLTP dhe mbështetje për karikim 400 kW.
Cayenne Electric karikohet nga 10 në 80 përqind në më pak se 16 minuta dhe mund të shtojë 325 kilometra autonomi në vetëm 10 minuta.
Mbetet për t’u parë nëse Torcal do të ofrojë edhe karikim pa tel. Tek Porsche, sistemi opsional i karikimit induktiv mbështet deri në 11 kW, kështu që rimbushja e baterisë kërkon pak kohë.
Sistemi me dy motorë duhet të ofrojë përshpejtim marramendës, duke pasur parasysh se Cayenne Turbo Electric arrin shpejtësinë 100 km/orë në 2.5 sekonda.
I duhen vetëm 7.4 sekonda për të arritur shpejtësinë 200 km/orë nga vendi i ndaluar, pastaj arrin shpejtësinë maksimale në 260 km/orë