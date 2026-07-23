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Regjistrimet e reja të makinave në Evropë shënojnë rritjen më të madhe që nga tetori 2023

Regjistrimet e makinave të reja në të gjithë Evropën u rritën me 13.1 për qind nga viti në vit në qershor në më shumë se 1.4 milionë njësi, të nxitura nga përshpejtimi i kërkesës për automjete elektrike dhe hibride, sipas të dhënave të publikuara sot, transmeton Anadolu.

Regjistrimet në vendet e Bashkimit Evropian, Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA) dhe në Mbretërinë e Bashkuar arritën në 1.41 milionë nga 1.24 milionë në qershor 2025, treguan të dhënat nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve.

Vetëm në BE, regjistrimet u rritën me 13.6 për qind në afro 1.15 milionë njësi. Gjermania, tregu më i madh i makinave në bllok, shënoi rritje prej 15.7 për qind, e ndjekur nga Franca me 11.4 për qind, Italia me 10.6 për qind dhe Spanja me 7.8 për qind.

Regjistrimet e automjeteve me bateri elektrike në tregun më të gjerë evropian u rritën me 51 për qind në 360.843 njësi në qershor ndërsa regjistrimet hibride plug-in u rritën me 22.7 për qind në 146.168.

Regjistrimet e automjeteve hibride-elektrike, përfshirë hibride të plota dhe të buta u rritën me 17.1 për qind në 488.640 njësi. Modelet plotësisht elektrike dhe hibride plug-in së bashku përbënin mbi 36 për qind të të gjitha regjistrimeve të reja.

Ndërkohë, regjistrimet e makinave me benzinë ​​ranë 12.2 për qind ndërsa regjistrimet me naftë ranë 16.9 për qind.

Në BE, regjistrimet e baterive elektrike u rritën me 60.7 për qind në qershor. Franca shënoi rritje prej 93.5 për qind, Italia 86.6 për qind, Gjermania 78.2 për qind dhe Spanja 26.5 për qind.

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