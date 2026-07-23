Ekspertët e OKB-së dënojnë armiqësitë e ripërtërira SHBA-Iran, kërkojnë kthimin në negociata

Ekspertët e OKB-së dënuan sot rifillimin e armiqësive midis SHBA-së dhe Iranit, duke paralajmëruar se ripërtëritja e luftimeve rrezikon civilët, stabilitetin rajonal dhe përpjekjet për t’i dhënë fund konfliktit vetëm disa javë pasi u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikash, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ekspertët thanë se braktisja e angazhimeve sipas marrëveshjes “dëmton perspektivat për paqen, dëmton të drejtat e njeriut të viktimave të luftës dhe minon besimin e ndërsjellë në marrëveshjet që është e nevojshme për t’i dhënë fund konfliktit përgjithmonë”.
Ata thanë se sulmet ushtarake brenda natës dhe kundërsulmet midis 12 dhe 13 korrikut shënuan një përshkallëzim të madh, me ndikime të raportuara në disa vende të rajonit. Ata shprehën shqetësimin për sulmet ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se ndërprerja e lundrimit dhe tranzitit tregtar rrezikoi detarët civilë dhe ndikoi tregtinë globale.
“Civilët në të gjithë rajonin nuk duhet të paguajnë çmimin e këtij konflikti”, thanë ekspertët duke u bërë thirrje të gjitha palëve të respektojnë të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe ligjin humanitar, përfshirë parimet e dallimit, proporcionalitetit dhe masës paraprake.
Ekspertët cituan raporte për sulme në portet, lidhjet e transportit, infrastrukturën energjetike dhe një impiant shkripëzimi në Iran si dhe predha që u ulën pranë termocentralit bërthamor të Bushehrit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Iranit, 50 persona janë vrarë dhe më shumë se 500 janë plagosur.
“Mbrojtja e jetëve civile dhe e infrastrukturës civile në Iran, rajon dhe më gjerë duhet të jetë prioritet i menjëhershëm. Ndërprerja e tregtisë jetike detare, e cila ka dëmtuar jetesën në mbarë botën duhet të përfundojë”, thanë ata.
Ata u kërkuan të gjitha palëve që të de-përshkallëzojnë konfliktin dhe të kthehen në negociata.