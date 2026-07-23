Rubio: Huthit duhet të qëndrojnë jashtë konfliktit me Iranin, u zhytën në luftë nga Teherani

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha sot se grupi Huthi duhet të “qëndrojë jashtë” konfliktit të Iranit, duke pretenduar se ata janë “zhytur” në luftën në Lindjen e Mesme nga Teherani, transmeton Anadolu.
“Shpresoj se ata do të ndalojnë. Ata nuk duhet ta bëjnë këtë. Ata u zhytën në këtë nga iranianët”, u tha Rubio gazetarëve në Filipine. “E dini, Huthit ishin kryesisht të zgjuar dhe qëndruan jashtë kësaj gjatë gjithë konfliktit, por ata tani me sa duket janë zhytur në këtë, duke ndjekur Arabinë Saudite dhe anijet e tyre”, tha Rubio.
Ai shprehu shpresat e tij për de-përshkallëzimin e situatës, duke thënë se Huthit “duhet të qëndrojnë jashtë saj dhe ata duhet të ndalojnë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë atje. Natyrisht, nuk është një zhvillim pozitiv”.
Diplomati i lartë amerikan pohoi se sa herë që iranianët bëjnë një marrëveshje, “njerëzit që janë në krye atje, ata ose e shkelin atë ose duan ta ndryshojnë”, duke thënë se Teherani “nuk është gati për një marrëveshje”.
Duke thënë se “Irani po lutet” të zhvillojë bisedime me SHBA-në dhe të bëjë marrëveshje, Rubio theksoi se “problemi është se sa herë që këta njerëz bëjnë një marrëveshje, ata ose e shkelin atë ose pasi e bëjnë atë, duan të ndryshojnë marrëveshjen”.
“Ata ndoshta nuk janë ende gati për një marrëveshje, por do të jenë së shpejti sepse çmimi që po paguajnë është shumë i lartë”, tha Rubio.
“Çmimi do të vazhdojë të rritet çdo natë derisa të vijnë në vete. Tani për tani, me sa duket, ata nuk kanë ardhur në vete”, tha Rubio duke shtuar se “Teherani tashmë po paguan një çmim shumë të rëndë”.