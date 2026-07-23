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Dëgjohen shpërthime në juglindje të Iranit mes raporteve për sulme të mundshme nga SHBA-ja

Disa shpërthime u dëgjuan në kontenë Konarak në provincën juglindore të Iranit Sistan dhe Baluçestan mes shqetësimeve për një sulm të mundshëm amerikan, njoftuan sot mediat iraniane, transmeton Anadolu.

Agjencia e lajmeve Tasnim raportoi se shpërthimet u dëgjuan në afërsi të qarkut bregdetar. Nuk ka ende asnjë informacion zyrtar për burimin e shpërthimeve apo nëse ato kanë shkaktuar viktima apo dëme.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan ofensivë të përbashkët kundër Iranit në fund të shkurtit. Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.

SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar për t’i dhënë fund konfliktit të tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje, por tensionet u përshkallëzuan përsëri javën e kaluar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.

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