BE-ja bie dakord për paketën e 21-të të sanksioneve kundër Rusisë

Bashkimi Evropian(BE) ra dakord për paketën e tij të 21-të të sanksioneve kundër Rusisë të enjten, që synon të shtrëngojë kufizimet në sektorin e saj bankar dhe të rrisë presionin mbi industrinë e saj të naftës dhe gazit, transmeton Anadolu.
“Unë e mirëpres marrëveshjen për paketën e 21-të të sanksioneve kundër Rusisë. Në një kohë kur Ukraina ka ndërtuar një vrull ushtarak, sanksionet tona vazhdojnë të dobësojnë themelet ekonomike të përpjekjeve luftarake të Rusisë,” tha presidentja e Komisionit të BE-së në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Paketa shton 32 banka ruse në listën e ndalimit të transaksioneve të BE-së dhe vendos masa që synojnë kompanitë e kriptomonedhave dhe platformat e tregtimit të naftës, tha Ursula von der Leyen.
Blloku gjithashtu do të ngrijë rregullimin e kufirit rus të çmimit të naftës për një vit për të parandaluar Moskën të përfitojë nga goditjet e tregut.
Për herë të parë, BE-ja do të synojë anijet që ndihmojnë të ashtuquajturën flotë hije të Rusisë, shtoi ajo.
Von der Leyen tha se blloku kishte ndërmarrë gjithashtu “një hap të rëndësishëm” drejt ndalimit zyrtar të luftëtarëve rusë për të hyrë në BE.