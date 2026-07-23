Raketat iraniane që sërish po sfidojnë ushtrinë amerikane

Ç’po ndodh në terren, aty ku së fundmi u vranë tre ushtarë të SHBA-së në Jordani
Vrasja e tre ushtarëve amerikanë në një bazë ushtarake në Jordani ka nxjerrë në pah një realitet të pakëndshëm për Shtetet e Bashkuara: edhe pas muajsh sulmesh ajrore intensive, Irani vazhdon të ketë kapacitete të konsiderueshme ushtarake dhe është në gjendje t’u shkaktojë humbje serioze forcave amerikane në Lindjen e Mesme, raporton Al Jazeera.
Sulmi përbën herën e parë që ushtarë amerikanë humbin jetën nga goditjet iraniane ndaj bazave të SHBA-së që nga fillimi i marsit, kur Uashingtoni dhe Izraeli nisën fushatën ushtarake kundër Iranit.
Edhe pse Pentagoni nuk ka publikuar ende të gjitha detajet, analistët vlerësojnë se ngjarja dëshmon se strategjia e bombardimeve nuk ka arritur të paralizojë aftësitë ushtarake të Teheranit.
Jennifer Kavanagh, drejtoreshë e analizës ushtarake në institutin “Defense Priorities”, thotë se Irani është rikuperuar më shpejt nga sa pritej.
Sipas saj, forcat iraniane po përmirësojnë vazhdimisht saktësinë e goditjeve, ndërsa mund të kenë përfituar edhe nga mbështetja informative ruse dhe kineze.
Ekspertët theksojnë se një nga avantazhet kryesore të Iranit është vetë pozicioni i bazave amerikane në rajon.
Rreth 50 mijë trupa amerikane ndodhen në baza fikse në Gjirin Persik dhe Lindjen e Mesme, shumë prej tyre të projektuara për t’u mbrojtur nga raketa primitive ose mortaja, por jo nga raketat moderne balistike me precizion të lartë.
Sipas Andreas Krieg, profesor në King’s College London, edhe kur shumica e raketave interceptohen nga sistemet mbrojtëse amerikane, mjafton që një numër i vogël të depërtojë për të shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme.
Deri tani, bilanci zyrtar i luftës është 18 ushtarë amerikanë të vrarë dhe rreth 500 të plagosur. Për më tepër, mbi 220 objekte dhe pajisje ushtarake amerikane janë dëmtuar ose shkatërruar që nga rifillimi i luftimeve.
Një tjetër shqetësim për Pentagonin është aftësia e Iranit për të mbingarkuar sistemet e mbrojtjes ajrore amerikane.
Teherani përdor një kombinim raketash balistike, raketash lundruese dhe dronësh që sulmojnë nga drejtime dhe lartësi të ndryshme, duke e bërë shumë më të vështirë punën e sistemeve Patriot dhe THAAD.
Ndërkohë, SHBA-ja vazhdon të bombardojë objektiva ushtarake iraniane, duke përfshirë qendra komanduese, depo dronësh, hangarë avionësh dhe infrastrukturë logjistike.
Megjithatë, gjatë një seance në Senatin amerikan, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth u vu nën presion për deklaratat e mëparshme se ushtria iraniane ishte “praktikisht e shkatërruar”. Ai mbrojti operacionin si një sukses historik, por pranoi se Irani nuk e kishte humbur plotësisht aftësinë për të lëshuar raketa.
Edhe ish-zyrtarë të Pentagonit besojnë se Teherani mund të ketë ende në rezervë armë më të avancuara që nuk i ka përdorur plotësisht deri tani.
Sipas Jason Campbell, nga Middle East Institute, Irani po demonstron raketa balistike më të mëdha, më të sakta dhe më të vështira për t’u ndalur nga mbrojtja ajrore.
Al Jazeera thekson se, sipas ekspertëve të sigurisë, Irani nuk ka nevojë të mposhtë ushtarakisht Shtetet e Bashkuara.
Mjafton të depërtojë herë pas here mbrojtjen amerikane për t’i shkaktuar humbje njerëzore, kosto ekonomike dhe presion politik mbi praninë e Uashingtonit në Lindjen e Mesme.
Patrick Bury, ish-analist i NATO-s, thekson se problemi kryesor për SHBA-në nuk është epërsia ushtarake, por fakti se dronët dhe raketat iraniane kushtojnë shumë më pak sesa sistemet e shtrenjta që përdoren për t’i interceptuar.
Pikërisht kjo asimetri ekonomike, sipas tij, i lejon Iranit të vazhdojë të ushtrojë presion strategjik ndaj pranisë amerikane në rajon. \tesheshi