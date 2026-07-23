Hipermakina e re e Hennessey-t ka mbi 2,000 kuaj fuqi dhe një ndërrues manual

Hennessey Venom F5 është tashmë një nga hipermakinat më të çmendura në planet, me 1,817 kuaj fuqi dhe një shpejtësi maksimale prej 500 kmh.
Por në Goodwood të këtij viti në Mbretërinë e Bashkuar, Hennessey po zbulon një version edhe më të jashtëzakonshëm: Venom F5-M.
“M” qëndron për “Manual” – siç duhet. Hennessey njoftoi për herë të parë F5-M në vitin 2024, duke premtuar një transmision manual me gjashtë shpejtësi të shoqëruar me 1,817 kuaj fuqi. Por versioni i prodhimit i çon gjërat në një nivel më të lartë.
Venom F5-M tani prodhon një fuqi marramendëse prej 2,031 kuaj fuqi nga motori i tij V8 me dy turbo 6.6 litra.
Kjo e bën atë një nga makinat më të fuqishme të prodhimit në planet, duke lënë pas vetëm Rimac Nevera R (2,107 kuaj-fuqi) dhe Koenigsegg Gemera (2,300 kuaj-fuqi).
E gjithë ajo fuqi dërgohet ekskluzivisht në rrotat e pasme përmes një transmisioni manual me gjashtë shpejtësi.
Sistemi i fuqisë gjigante ndodhet brenda një shasie të re monokoke prej fibre karboni të mbështjellë me karroceri të rishikuar, duke përfshirë një kuti çatie të integruar dhe një pendë dorsale masive 55.0 inç të projektuar për të gjeneruar forcë shtesë poshtë, veçanërisht në mbi 480 kmh.
F5-M do të ofrohet ekskluzivisht si një roadster dhe prezanton pezullim adaptiv në linjën Venom për herë të parë.
F5-M e parë e prodhimit, e paraqitur këtu, u porosit nga një klient në Mbretërinë e Bashkuar që punonte me divizionin Maverick të Hennessey.
Ajo mban fibër karboni të ekspozuar vjollcë, detaje ari të vërtetë 24 karatësh dhe flamuj të pikturuar me dorë në të dyja anët e pendës dorsale.
Madje mban edhe emrin e familjes së pronarit të saj shumë me fat: ‘Sheikh’.
Të kesh një nga këto hipermakina amerikane me transmision manual nuk do të jetë e lirë. Hennessey planifikon të ndërtojë vetëm 12 ekzemplarë të Venom F5-M, secila me çmim 2.65 milionë dollarë.
Jo se kupeja standarde është shumë më e lirë, me një çmim fillestar prej rreth 2.1 milionë dollarësh për kupenë.
Venom F5-M debutoi në prodhim në Goodwood, ku do të përballet me ngjitjen legjendare të kodrës dy herë në ditë gjatë gjithë ngjarjes katër-ditore. Piloti i garave Alex Brundle do të jetë pas timonit.