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Gjermania kritikon vendimin e Trumpit për të mos ftuar Afrikën e Jugut në Samitin e G20-ës

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul kritikoi sot njoftimin e presidentit amerikan, Donald Trump se Afrika e Jugut nuk do të ftohet në Samitin e G20 në Florida në dhjetor, transmeton Anadolu.

“Përjashtimi i Afrikës së Jugut do të thotë të mënjanosh një zë të rëndësishëm afrikan si dhe një lider ekonomik dhe politik rajonal”, tha Wadephul në një aktivitet në Johannesburg.

“Në kohën e rritjes së pasigurisë ekonomike globale, ne kemi nevojë për më shumë bashkëpunim, jo ​​më pak”, citon agjencia gjermane e lajmeve (DPA) ministrin gjerman.

Trumpi ka akuzuar Afrikën e Jugut për kryerjen e gjenocidit kundër fermerëve të bardhë, një pretendim që historianët, ekspertët ligjorë dhe qeveria e Afrikës së Jugut thonë se është historikisht i pasaktë.

SHBA-ja bojkotoi Samitin e G20 të vitit të kaluar në Johannesburg.

Wadephul tha se OKB-ja është gjithnjë e më e paaftë për të përmbushur rolin e saj pasi parimet e saj themeluese janë nën tendosje. Ai tha se shumë vende, veçanërisht në Afrikë, mbeten të nënpërfaqësuara në organizatë, veçanërisht në Këshillin e Sigurimit.

“Nuk mund të ketë përfaqësues të Kombeve të Bashkuara pa përfaqësim të përhershëm afrikan në Këshillin e Sigurimit”, tha ai.

Gjermania mbështet Afrikën në planet e saj për të reformuar Këshillin e Sigurimit. Në qershor, oferta e Gjermanisë për një vend në Këshillin e Sigurimit ishte e pasuksesshme, duke humbur ndaj Portugalisë dhe Austrisë.

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