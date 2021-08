Dzeko pritet ta zëvendësojë Lukakun te Interi

Sulmuesi i Romës, Edin Dzeko thuhet se është bërë një objektiv konkret për Interin, i cili mund të duhet të zëvendësojë Romelu Lukakun këtë verë.

Chelsea thuhet se ka arritur marrëveshje me Interin për Lukakun, e cila peshon plot 115 milionë euro.Me shitjen e yllit belg, Interi thuhet se po shikon alternativat e mundshme për të zëvendësuar golashënuesin e tyre kryesor.Belgu ka qenë jetik nën drejtimin e Antonio Contes, por Simone Inzaghit do t’i duhet të bëjë pa ish-lojtarin e Manchester Unitedit dhe Evertonit.Sipas mediumit SportItalia, Interi mund të shikojë te Roma për zëvendësimin e tij, pasi gazetari Gianluigi Longari pretendon se klubi po përgatitet të bëjë një lëvizje për reprezentuesin e Bosnjës, Dzeko.

Dzeko është lidhur me një lëvizje në Inter vitet e fundit dhe kjo verë nuk është ndryshe, pasi Lukaku duket se është i destinuar të largohet nga San Siro.Nerazzurrët thuhet se kanë kontaktuar me përfaqësuesit e 35-vjeçarit, i cili mbërriti në Romë nga Manchester City në korrik të vitit 2016.Kontrata e tij skadon në qershor të 2022 dhe në sezonin e fundit atij iu hoq shiriti i kapitenit pas një mosmarrëveshjeje me trajnerin Paulo Fonseca.Dzeko ka shënuar 119 gola në 260 paraqitje në të gjitha garat për Giallorossët. /ekonomiaonline