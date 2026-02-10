E keni ditur gabim! Pse nuk duhet vendosur asnjëherë akull aty ku jeni lënduar

Harrojeni atë që keni ditur deri më tani. Një studim i ri ka treguar se akulli nuk është metoda më e mirë për trajtimin e lëndimeve.
Akulli mund të lehtësojë dhimbjen, por kjo gjë zgjat vetëm 20-30 minuta dhe ka efekt negativ në shërim.
Shihni gjashtë arsyet pse nuk duhet të vendosni akull kur jeni të lënduar:
Edhe pse akulli ndihmon në trajtimin e dhimbjes menjëherë, ai nuk e eliminon plotësisht inflamacionin, i cili në rast të ndrydhjes është i dobishëm për të çuar përpara procesin e shërimit. Inflamacioni është procesi i parë normal që trupi fillon të riparojë indet e dëmtuara. Indet e dëmtuara nuk mund të riparohen pa inflamacion. Akulli kufizon rrjedhjen e gjakut dhe parandalon qelizat inflamatore të arrijnë në indin e dëmtuar. Enët e gjakut “mbyllen” për shumë orë pas aplikimit të akullit.
Akulli ngadalëson forcën, shpejtësinë dhe koordinimin e muskujve. Një studim në literaturën mjekësore gjeti 35 studime mbi efektet e ftohjes dhe shumica raportuan se kishte një rënie të forcës, shpejtësisë dhe shkathtësisë menjëherë pas ftohjes.
Akulli nuk lehtëson shtrirjen e qetë të fibrave të kolagjenit. Siç thotë fizioterapisti Manos Adramis, “Fijet e kolagjenit të tendinës kanë një formë të valëzuar dhe bëhen paralele me njëra -tjetrën duke depozituar një ngarkesë mbi to. Tendosja e tepërt shkakton lëndime të vogla në fijet e kolagjenit për shkak të dëmtimit të urave tërthore që i lidhin ato. Rezultati është inflamacioni dhe nëse ngarkesat rriten ndjeshëm, tendina mund të këputet. .
Shoqata Kombëtare e Trajnerëve Atletikë për menaxhimin e ndrydhjeve të kyçit të këmbës ka gjetur se ka pak ose aspak dëshmi të shërimit të akullit.
Ënjtja – një nënprodukt i procesit inflamator – duhet të zvogëlohet nga zona e dëmtuar. Në edemë, akulli nuk ndihmon në lëvizjen e lëngut nga zona ku grumbullohet. Kullimi limfatik është i nevojshëm për të larguar ënjtjen. Akulli ka treguar se nuk rrit kullimin limfatik.