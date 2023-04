E mbani teshtimën? Gabimi më i madh që bëni, zbuloni çfarë rreziqesh ka për shëndetin tuaj

Shumica e bëjnë këtë nga mirësjellja dhe respekti. Por, çka nëse vazhdojmë të mbytemi nga teshtitjet tona? Lexoni çfarë thonë ekspertët.

Sigurisht, teshtitja në ambiente të mbyllura me shumë njerëz është një arsye e shkëlqyer për t’i mbajtur të gjithë sytë nga ju, por a do të thotë kjo se është mirë ta mbani atë? Përgjigja duket se është ajo që pritet.

Teshtitja është mënyra se si sistemi i frymëmarrjes largon irrituesit si poleni, pluhuri ose mikrobet. Në fakt, sipas Shoqatës Amerikane të Pulmonarëve, dhjetëra mijëra pika kërcejnë nga hunda me shpejtësi deri në 160 km/orë. Megjithatë, shumë njerëzve duket se u vjen turp të teshtinin dhe përmbahen, gjë që mbart disa rreziqe. Obstruksioni i rrugëve të frymëmarrjes gjatë teshtitjes mund të rrisë presionin e ushtruar mbi to me 20 herë gjatë teshtitjeve.

Këtu janë disa arsye pse nuk duhet të mbani teshtitjen:

Ndjenja e rëndesës në gjoks

Mbajtja e forcës së teshtitjes mund të çojë në një ndjenjë të peshës shtesë në gjoks. “Duke shtrydhur diafragmën, muskuli i kraharorit që na ndihmon të marrim frymë ka më shumë gjasa të ndiejë më shumë presion në gjoks dhe madje edhe në brinjë”, tha Jason Abramowitz, një otolaringolog në New Jersey.

Dhimbje veshi

Thyerja e daulles është një ndërlikim i mundshëm i teshtitjes së moderuar. “Hunda dhe veshët janë të lidhur me tubin Eustachian”, shpjegon doktor Abramowitz, duke shtuar se “rritja e presionit nga mbajtësja e teshtitjes transmetohet në vesh, duke dëmtuar daullen e veshit”.

Infeksion veshi

Mbajtja e teshtitjes drejton përmbajtjen e hundës drejt veshëve, duke rritur shanset për transmetimin e viruseve dhe mikrobeve, e për rrjedhojë rrezikun e otitit.

Si përfundim, rekomandohet që teshtima të mos mbahet. Ndaj kujdesemi që të teshtijmë në këndin e brendshëm të bërrylit, përdorim gjithmonë një peshqir letre që e hedhim në koshin e plehrave dhe i lajmë duart pas teshtitjes për të shmangur shpërndarjen e mëtejshme të pikave.