Ekipet e shpëtimit nxjerrin të gjallë një qen nga rrënojat në Hatay të Turqisë, në ditën e 25-të të tërmeteve vdekjeprurëse që tronditën vendin.

(VIDEO) Rescuers pull out a dog alive from wreckage in Hatay, Türkiye, on the 25th day of deadly earthquakes which shook the country pic.twitter.com/3EuVLIxGd1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 4, 2023