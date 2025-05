E përdorni ChatGPT, shtatë gjërat që kurrë nuk duhet t’ia zbuloni

Modelet e mëdha gjuhësore, ose mjetet e inteligjencës artificiale, janë bërë pothuajse një pjesë e domosdoshme e jetës.

Edhe nëse nuk i përdorni në mënyrë aktive çdo ditë, ka shumë të ngjarë që të përdorni ndonjë shërbim që përdor një model të inteligjencës artificiale në sfond, si ChatGPT, Gemini, Perplexity dhe të ngjashme, transmeton Telegrafi.

Megjithatë, edhe pse shumë mbështeten te këto shërbime për t’i ndihmuar me detyrimet e tyre të përditshme të biznesit (dhe private), ata nuk janë gjithashtu të vetëdijshëm se çdo përdorim i këtyre shërbimeve përbën një kërcënim të caktuar për sigurinë.

Domethënë, njerëzit, në dëshirën e tyre për të kryer një punë sa më shpejt të jetë e mundur, shpesh zbulojnë informacione të ndjeshme dhe private te chatbot-et dhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, të cilat nuk duhet t’u zbulohen njerëzve të tjerë. Por chatbot-et nuk janë njerëz, apo jo?

Në fakt, në këtë kontekst, ata duhen konsideruar persona, sepse ashtu siç nuk do t’i zbulonit informacione rreth vetes ose kompanisë për të cilën punoni kujtdo në rrugë, nuk duhet t’i futni ato lehtësisht në chatbot-et e modelit AI.

Edhe pse kompanitë që zhvillojnë këto modele më shpesh nuk përdorin të dhëna nga bisedat e përdoruesit me modelin (megjithëse, për shembull, DeepSeek e trajnon modelin e saj të inteligjencës artificiale në këtë mënyrë) për ta trajnuar më tej modelin, kjo nuk do të thotë që këto të dhëna nuk mbeten të regjistruara në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Mjafton që dikush të ulet te kompjuteri juaj, të hapë modelin tuaj të preferuar të inteligjencës artificiale dhe të lexojë historikun e bisedave tuaja, dhe kështu të dhënat e ndjeshme.

Por cilat informacione të ndjeshme nuk duhet të ndani?

Të dhëna personale

Pavarësisht se sa besim keni te modelet e AI-së, për sigurinë tuaj, nuk duhet të ndani kurrë emrin tuaj të plotë, adresën, numrin e sigurimeve shoqërore, numrin e kartës së identitetit, numrin e pasaportës dhe dokumente të ngjashme identifikimi në një bisedë me ndonjë chatbot të AI-së. E njëjta gjë vlen edhe për fotografitë e dokumenteve të tilla të identifikimit.

Nëse po përdorni një chatbot për të krijuar një CV, kërkojini atij të hartojë një formular për ju, të cilin mund ta plotësoni në kompjuterin tuaj, në vend që të futni informacione personale në një model të inteligjencës artificiale.

Informacion financiar

Ashtu siç paralajmërohet vazhdimisht kundër ndarjes së informacionit financiar si numrat e kartave të kreditit ose debitit, detajet e llogarisë bankare ose fjalëkalimet për bankat online ose mobile, i njëjti rregull vlen edhe për ndarjen e këtyre të dhënave me modelet e inteligjencës artificiale.

Ndoshta do të dëshironit të merrnit këshilla nga një model i inteligjencës artificiale në lidhje me kredinë që do t’ju përshtatej më së miri ose si të kurseni në taksa, por në këtë rast, do të preferonit të përdornit një “skenar imagjinar” sesa të dhëna personale.

Fjalëkalimet

Ndarja e fjalëkalimeve për të hyrë në llogaritë e përdoruesve ose llogaritë brenda kompanisë suaj është jashtëzakonisht e papërgjegjshme. Ashtu siç nuk do t’ia jepnit çelësat dhe adresën e apartamentit një të panjohuri në rrugë, mos ia zbuloni fjalëkalimet dhe emrat e përdoruesit një modeli të inteligjencës artificiale.

Informacion i ndjeshëm ose konfidencial

Nuk duhet ta trajtosh një model të inteligjencës artificiale si një rrëfyes ose mik më të mirë dhe t’i zbulosh atij informacione të ndjeshme ose sekrete. Të dhënat private, si kush po tradhton me kë, ose çfarë bëri një koleg në punë, nuk janë informacione që një model i inteligjencës artificiale duhet t’i dijë. E njëjta gjë vlen edhe për informacionin privat në lidhje me shëndetin e dikujt ose anëtarët e familjes.

Informacion rreth kompanisë për të cilën punoni ose me të cilën bashkëpunoni

Mund të jetë joshëse t’i fusësh informacionet ChatGPT-së dhe t’i kërkosh të hartojë një kontratë midis dy kompanive, por ky nuk është një veprim i zgjuar. E njëjta gjë vlen edhe për çdo dokument që përmban informacion konfidencial (informacion rreth prototipave, patentave të mbrojtura, etj.), si dhe informacion rreth takimeve, planeve të biznesit dhe financave të kompanisë. Pikërisht për këtë arsye disa kompani bllokojnë qasjen në ChatGPT dhe modele të tjera të inteligjencës artificiale në kompjuterët zyrtarë.

Përmbajtje eksplicite

Edhe nëse me shaka i ke kërkuar ChatGPT-së informacion se “si të heqësh qafe dikë përgjithmonë”, kjo mund të të shkaktojë probleme. Jo vetëm që ChatGPT nuk do t’i përgjigjet një pyetjeje të tillë, por disa modele të inteligjencës artificiale i sinjalizojnë pyetje të tilla të dyshimta dhe i raportojnë ato në polici. Pra, nëse tundoheni t’i kërkoni këshilla, më mirë të përmbaheni.

Informacion mjekësor

A keni dëgjuar për termin “Dr. Google”? Epo, shumë përdorues e kanë zëvendësuar Google me ChatGPT dhe e trajtojnë atë si një mjek personal. Nuk ka asgjë të keqe të kërkosh sqarime nga ChatGPT për një gjetje, por shmang informacionin specifik identifikues në pyetjen tënde. Ju lutem përgjithësoni pyetjen tuaj. Për shembull, “rekomandoni ushtrime për një mashkull në të 30-at që ka probleme me shiatikun”.