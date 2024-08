E shëndetshme dhe e shijshme, por jo çdo person mund ta konsumojë: Kush nuk duhet të hajë hithra ?

Egjiptianët e lashtë e përdornin hithrën për të trajtuar artritin dhe dhimbjet e shpinës, ndërsa romakët e përdornin për ngrohje.Është i pasur me vitamina, minerale, polifenole dhe substanca të tjera të dobishme që kanë një efekt pozitiv në shëndetin e përgjithshëm. Vetitë medicinale të hithrave Hithra është e pasur me lëndë ushqyese si vitamina A, C, K, si dhe vitamina nga kompleksi B. Ai gjithashtu përmban minerale të tilla si hekur, kalcium, magnez dhe kalium. Pikërisht për shkak të bollëkut të vitaminave dhe mineraleve, hithra është bari numër një për rritjen e imunitetit, përmirësimin e numërimit të gjakut, shëndetin e kockave dhe rritjen e energjisë. Hithra është gjithashtu e njohur për efektin e saj anti-inflamator, gjë që e bën atë të dobishme për artritin dhe sëmundjet e tjera inflamatore, dhe është dëshmuar të jetë jashtëzakonisht efektive në luftimin e alergjive. Gjithashtu ndihmon në detoksifikimin e trupit, mbështet shëndetin e mëlçisë dhe përmirëson funksionin e veshkave.

A e hollon gjakun hithra? Ekziston një besim se hithra ndikon në densitetin e gjakut për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës K, e cila luan një rol kyç në procesin e koagulimit.Disa studime kanë treguar se hithra mund të ndikojë në mpiksjen e gjakut, në varësi të dozës dhe mënyrës së përdorimit. Konsultimi i mjekut është i nevojshëm nëse planifikoni të konsumoni hithra, veçanërisht nëse përdorni tashmë antikoagulantë ose keni probleme me densitetin e gjakut.

Hithrat në dietë Hithrat mund të përdoren gjithashtu si një përbërës në ushqim dhe do t’u japin gjellëve vlera të jashtëzakonshme ushqyese. Gjethet e reja të hithrës janë të ngrënshme dhe mund të përdoren në supa, sallata, omëletë, byrekë, bukë dhe gatime të tjera. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale, gjë që i bën ato një shtesë të shkëlqyer për një dietë të shëndetshme. Përgatitja e hithrave për të ngrënë kërkon një kujdes, pasi gjethet kanë qime thumbuese që mund të shkaktojnë acarim të lëkurës. Është mirë të përdorni doreza për ta përgatitur atë. Blanching është mënyra më e thjeshtë e përgatitjes, thjesht thithni gjethet në ujë të vluar për disa minuta, më pas shpëlajeni me ujë të ftohtë. Pas zbardhjes, hithra janë gati për përdorim në gatime të ndryshme. Sigurohuni që ta zbardhni për një kohë të shkurtër në mënyrë që të mos humbasë lëndët ushqyese. Nëse humbet ngjyrën e saj të dallueshme, jeshile, nuk do të ketë më një efekt të tillë. Hithrat zihen shumë shkurt, zakonisht rreth 2 minuta në ujë të valë.

Si të dalloni një alergji ndaj hithra? Nëse keni ndërmend të konsumoni hithra, duhet të dini se ato mund të shkaktojnë alergji tek disa njerëz, për këtë arsye këshillohet futja e tyre gradualisht në dietë. Një alergji ndaj hithrave mund të shfaqet si skuqje, kruajtje, skuqje ose ënjtje e lëkurës pas kontaktit me bimën. Alergjia nga thithja mund të shkaktojë teshtitje, rrjedhje hundësh ose acarim të syve. Nëse vëreni këto simptoma, ndaloni përdorimin e hithrës dhe konsultohuni me një mjek për këshilla.