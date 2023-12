E verdha e vezës ndonjëherë ka njollë të kuqe: A është e sigurt të hani?

Nganjëherë shfaqet një njollë e kuqe në vezë sepse kapilarët në vezoren e pulës vozitëse kanë shpërthyer. Nëse do të ndodhë kjo varet nga mosha e pulës, nga lloji i ushqimit që ha, por kjo nuk do të thotë se veza nuk është e mirë për t’u ngrënë. Kjo është në fakt një dukuri normale dhe veza është e sigurt për t’u përdorur.

Sa të zakonshme janë njollat e gjakut në vezë?

Është e vërtetë që shumë rrallë mund të gjejmë një vezë me njollë gjaku. Të gjitha vezët komerciale skanohen dhe renditen duke përdorur procesin e qërimit, i cili përfshin ndriçimin e një drite përmes lëvozhgës për të dalluar defektet. Shumica e vezëve refuzohen nga ky proces, por disa ia dalin.

Çfarë duhet bërë nëse veza ka njollë të kuqe?

Fakti që veza ka njolla të kuqe nuk do të thotë se duhet ta hidhni. Ekspertët thonë se këto vezë janë plotësisht të sigurta për t’u ngrënë. Nëse njolla e kuqe ju shqetëson, hiqeni me majën e thikës dhe vazhdoni me mëngjesin.