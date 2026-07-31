Ebola në RD të Kongos shpallet shpërthimi i dytë më i madh në histori

Më shumë se 3.530 njerëz janë infektuar me virusin Ebola në Republikën Demokratike të Kongos që nga shpallja e shpërthimit në mes të majit, thanë sot autoritetet duke e bërë atë shpërthimin e dytë më të madh të Ebolës në botë nga infeksionet e regjistruara, ndërsa zyrtarët shëndetësorë luftojnë për të frenuar epideminë, transmeton Anadolu.
Rastet e konfirmuara kanë arritur në 3.532, duke tejkaluar rreth 3.470 raste të regjistruara gjatë shpërthimit të 10-të në vend midis gushtit 2018 dhe qershorit 2020. Gjithsej 1.556 persona kanë vdekur nga virusi, duke e çuar shkallën e vdekshmërisë në 44.1 për qind, tregojnë të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë.
Rreth 807 pacientë mbeten në izolim ose spital ndërsa 626 janë shëruar. Vetëm epidemia e Afrikës Perëndimore, e cila përfshiu Guinenë, Liberinë dhe Sierra Leonen midis 2014 dhe 2016, regjistroi më shumë infeksione, me 28.616 raste dhe 11.310 vdekje, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Deri më sot, asnjë vaksinë apo trajtim specifik nuk është miratuar për virusin Bundibugyo.
Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike (CEPI) njoftoi të enjten një partneritet me “Hilleman Laboratories” me bazë në Singapor për të përshpejtuar zhvillimin dhe prodhimin e një kandidati për vaksinë kundër llojit aktual të Ebolës për provat klinike.
Sipas një deklarate, projekti do të marrë deri në 8.5 milionë dollarë nga CEPI për të avancuar zhvillimin dhe prodhimin e furnizimeve klinike të vaksinës hetimore në objektin e prodhimit të vaksinave të organizatës.