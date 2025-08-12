Edhe autori i dyshuar i vrasjes në Hajvali në arrati, identifikohet nga Policia

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka identifikuar autorin e dyshuar për vrasjen e viktimës M.M., mbrëmë në Hajvali të Prishtinës.
I dyshuari me inicialet Xh.N., aktualisht është në arrati, ku Prokuroria thotë se i njëjti po kërkohet nga organet e rendit.
“Menjëherë pas marrjes se informatës, njësitet relevante te Policise se Kosoves, në bashkëpunim dhe koordinim me Prokurorin e shtetit, kanë dalë në vendngjarje dhe kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore.
Si rezultat i veprimeve të deritanishme hetimore, është identifikuar autori i dyshuar, Xh. N., i cili aktualisht është në arrati dhe po kërkohet nga organet e rendit”, thuhet në njoftim.
Viktima është dërguar i vdekur në QKUK, si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit.
Ndërkohë, Policia ka thënë se ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe është në kërkim të personit të dyshuar.
“Hetimet vazhdojnë dhe jemi duke bërë të gjitha përpjekjet për të arrestuar të dyshuarin dhe për të zbuluar motivin e vrasjes”, theksoi Ahmeti.
Ndërkaq, Tëvë1 ka raportuar se vrasja e rëndë dyshohet se ka ndodhur për shkak të një mosmarrëveshjeje në komunikacion.
Në arrati janë edhe Mefail Shkodra me dy djemtë e tij, Edonis dhe Engjull, të dyshuar për vrasjen e trefishtë që ka ndodhur në Gjilan. Sipas dyshimeve, vrasja e rëndë ka ndodhur për shkak të fajdes.