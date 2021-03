Edhe Besnik Tahiri shpall kandidaturën për kryetar

Besnik Tahiri ka shpallur kandidaturën për kryetar të Komunës së Podujevës në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në fund të këtij viti.

Përmes një statusi në Facebook, Tahiri ka thënë se kandidatura e tij shpreh vullnetin dhe dëshirën e tij dhe të Aleancës, që gjithë dijen, përvojën e përkushtimin t’ia jap qytetit të lindjes dhe qytetarëve te tij.

Ky është statusi i tij i plotë:

Te dashur llapjanë,

Me bindje të plotë kam vendosur të paraqes kandidaturën për Kryetar të Komunës së Podujevës. Kandidatura ime shpreh vullnetin dhe deshiren time dhe te Aleances, që gjithë dijen, përvojën e përkushtimin t’ia jap qytetit tim te lindjes dhe qytetarëve te tij.

Kjo kandidaturë, vjen shumë më herët për dy arsye: e para, se kam hyrë në garë me seriozitetin më të lartë, dhe e dyta, se garoj për fitore. Në këta muaj, do të identifikoj, analizoj e hartoj programin politik, jo vetëm si përgjigje ndaj problemeve, por para së gjithash, si mundësi për një prespektivë të re qeverisëse e zhvillimore.

Do t’i konsultoj të gjithë ata që duan dhe besojnë në ndryshimimin e vërtetë, pa dallim rreshtimesh e flamujve partiakë. Kjo garë, e ky projekt nuk do të jetë i zakonshëm e as i një partie. Por, një moment e mundësi që së bashku ta kapim hapin e ndryshimit.

Ju siguroj se gara, programi e ekipi, do të jenë model, ndërkaq ballafaqimi, do të jetë vetëm mbi programin e vizionin. Besoj, se ndryshimi është i vërtetë, vetëm kur ka objektiva të qarta e njerëz të përkushtuar. E kundërta është improvizim.