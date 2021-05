Edhe në Gjenevë shqiptarët i bashkangjiten zviceranëve, turqve, gjermanëve në protestën para OKB-së për t’u solidarizuar me palestinezët

Qinda persona ne dite e fundit te muajit Ramazan u mblodhen para Pallatit të OKB-së në Gjenevë per protestuar kunder bombardimeve të Izraelit mbi popullaten civile dhe për treguan solidaritetin e tyre me popullin palestinez duke denoncuan shkeljen sistematike të të drejtave të njeriut nga Shteti i Izraelit. Protestes në Gjenevë ju bashkangjiten edhe dhjetëra shqiptarë të cilët bashkërisht me zviceranë, turq, gjermanë u solidarizuar me palestinezët, njofton gazeta zvicerane në shqip Le Canton27.ch

“Liri, liri për palestinezët”; “Stop dhunes ndaj fëmijeve dhe grave”; “Posht regjimi kriminel-Izraeli vrasëst”; “Natanjhu diktator”; “Drejtesi për Pupullin palestinez”, “Jeten e japim- xhamine Al-Aqsa nuk e japim”..ishin këto disa parruila qe u pane dhe u degjua sot ne Gjenevë nga protestuesit para Palltit te OKB-së qe treguan solidaritet me popullin palestinez. Ata po ashtu kritikuar komunitetin nderkombëtar, ne veqanti OKB-ne e cila po ben vetem sehir perrballe masakrave dhe bombave mbi fëmijet palestinez.

Pas nje minut heshtje per viktimat (feijet dhe grate) e vrara dhe masakruara ne Palestine nga forcag izraelite, fjalen para pases e muaren perfaqesues e vepremtarë te njohur palestinez si dhe eskperte dhe profesort te te drjtave të njeriut ne Gjeneve dhe Zvicer te cilet njezerit denuar dhunen e regjimit izraelit kunder popuzalltes civile. Nga shume diskutues Palestinen e krahasuan me Kosovë dhe Natanjahun me diktrorin serbe Miloshevic.

“Ata qe nuk denojne krimet, maskrat, vrasjet e femijeve dhe grave ne Palestine, Kosove.. kudoqoshin, ata jane kriminel ose solidarizihen me krimnele!..” tgah per gazeten tone nje greuop i te rinjev zvcerane dhe shiptarë.

Në mesin e qindra demonstruesve palestinezë sot në Gjenevë morën pjesë edhe shqiptarët e Kosovës dhe Ballkani në Zvicër me flamuj kombëtarë të Kosovës parat Pallatit e OKB-së në Gjenevë në protestë kundër Izraelit, në shenjë solidariteti me popullin e shytpur palestinez!, raporton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch