Edhe sa?! (Popuj të lirë, qohuni dhe ndaleni këtë kasaphane dhe egërsi të pa parë!)

Këto shtazë, egërsira, langoj, dreqër e përbindsha, vetëm pasardhës të Israilit nuk janë, assesi Beni Israil nuk mund të jenë, nuk janë pasardhës të Jakubit a.s. dhe as Yakobit. Këta vetëm pasardhës të hijenave dhe vampirëve mund të jenë! Tani më Qeveria dhe Ushtria Izr4elite nuk na habisin me shtazërinë e tyre, nga e cila shtazët më të egra po tmerrohen, as heshtja dhe pjesëmarrja pasive e qeverive arabe e muslimane më nuk na habisin (sepse ato, vazhdimësinë dhe mbijetesën e tyre e kanë lidhur me qyqarllëkun dhe mosbërjen e asnjë hapi të kërkuar në këso situata të padurueshme, me përjashtim të terrorizimit dhe ngulfatjës (përmes ushtrive e policive jo pak të armatosura) të çfarëdo reagimi nga popujt e tyre të skllavëruar, më rënd se në kohën e Mesjetës.)

Ajo që po na habit pa masë, është se si popujt perëndimor (për të cilët kemi menduar se janë më të lirë) nuk po ngriten masivisht, se si populli amerikan dhe ai britanik po heshtin dhe po nënçmohen nga qeveritë e tyre e të cilat keqpërdorin taksat e këtyre dy popujve të mëdhenjë, taksa me të cilat po armatoset, po vret dhe masakron ushtria izr4elite civilë të pafajshëm, tash e 310 ditë. Edhe sa do t’i durojnë këta popuj liridashës qeveritë e tyre, të derdhin miliarda dollarë për financim të terrorizmit dhe kanibalizmit izr4elit, edhe sa?!

Hoxhë Husamedin Abazi