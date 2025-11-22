Edicioni i fundit special i Jeep ngjan me një kamionçinë klasike ushtarake

Jeep ka prezantuar Gladiatorin 2026, i cili vjen me një edicion special të frymëzuar nga modelet historike ushtarake.
Modeli thuhet se sjell disa ndryshime të jashtme dhe të brendshme, duke përfshirë përmirësime të vogla në dizajn dhe opsione të reja ngjyrash.
Për këtë vit rikthehen edhe disa paketa pamjeje që e bëjnë pamjen më agresive.
Përveç këtyre shtesave kozmetike, Gladiatori ruan motorin e njohur V6 dhe sistemin standard me të gjitha rrotat aktive.
Jeep ka hapur porositë, me çmimin që nis në segmentin e mesëm të kamionetave.
Ndryshimet nuk janë të mëdha, por modeli synon të mbajë të freskët gamën e Gladiatorit për vitin 2026.