Efektet mjeksore të Aronis

Ndikon postivisht kundër kancerit

Aronia është një substancë anti-kancerogjene.Është vërtetuar se frutat e zeza të Aronisë kanë ndikim pozitiv tek qelizat kancerogjene, e posaqërisht ndihmon tek personat që vuajnë nga kanceri i zorrës së trashë.Sipas një studimit në vitin 2003 është vërtetuar se këto fruta mundësojnë mbrojtje natyrale ndaj kancerit të zorrës së trashë.Në një studim në universitetin Ohio State është vërtetuar se frutat e zeza luftojnë në kundër qelizave kancerogjene.Të gjitha frutat e zeza parandalojnë sëmundjen e kancerit.Pigmentet të cilat gjenden tek Aronia zvogëlojnë 80% aktivitetin e qelizave kancerogjene dhe i shkatërrojnë një të pestën e qelizave kancerogjene pa pasur ndikim tek qelizat e tjera të shendosha

Parandalimin dhe trajtimin e diabetit

Deri sot janë bërë shumë hulumtime dhe studime se si Aronia ndikon tek personat qe vuajnë nga diabeti.Një studim tregon se përdorimi i “Aronisë” mund te sjell rregullimin e sasisë së sheqerit në organizëm dhe uljen e saj. Aronia është e dobishme edhe në parandalimin e sëmundjes së sheqerit dhe njëkohësisht ndihmon në zvogëlimin e simptomave tek i sëmuri.

Burim i antioksidanteve

Aronia është e pasur me sasi më të madhe të antioksidanteve në krahasim me frutat e tjera.Antioksidantët i mbrojnë qelizat e organizmit nga materiet e dëmshme të mbetura nga oksidimi. Aronia është mjaft e pasur me antioksidant.Aronia është njëri prej frutave më të pasura me ORAC.Njësia e ORAC ( Kapaciteti I antioksidante ne usqim ) në Aronia është rreth 16,ooo njësi, gjë që tregon se është fruta më e pasur dhe kjo është vërtetuar në Nëntor të vitit 2007 në SHBA nga ministria e bujqësisë. Në krahasim me fruta të tjera që kultivohene dhe kanë efekt antioksidant Aronia është në vendin e pare në krahasim me 276 fruta te tjera.

Rregullimin e shtypjes së gjakut

Aronia ndikon e dhe në mbajtjen normale të shtypjes së gjakut.Dihet se frutat me pigmente të kuqe dhe të zeza ndihmojnë në mbajtjen e shtypjes së gjakut larg “shallës së rrezikut” dhe parandalojnë spazmet.Në një studimnga Universiteti i Mjeksisë Pomerainian, Univeristeti Warsaw dhe Klinika e Osteoporozës ne vitin 2007 tregohet se Aronia është në një shkallë më superior sesa frutat e tjera të kuqe. Në një hulumtim shkencor disa pacientëve me infarct të miokardit është dhë në ekstarkti i Aronisë dhe si rezultat është vërtetuar se në analiza dhe Ox-LDL ka ulje të rrezikut.Si dhe tek pacientët që kanë përdorur Aronia shtypja e gjakut ështe në nivel normal dhe shpeshtësia e shfaqjes së simptomeve është zvogëluar dukshëm.

Picture

Rregullimin e qarkullimit të gjakut dhe forcimin e enëve të gjakut

Në shumë hulumtime është vërtetuar se Aronia rregullon qarkullimin e gjakut, forcon enët e gjakut dhe parandalon rreziqet e sëmundjeve të zemrës.Radikalet e lira janë shkaku i shumë sëmundjeve në organizëm kurse Aronia parandalon prodhimin e këtyre radikaleve dhe kështu parandalon sëmundjen e diabetit dhe shumë sëmundje të sistemit kardio-vaskular.Sasia e madhe e fenolit në Aronia ndihmonnë: rregullimin e qarkullimit të gjakut dhe dezinfektimin e organizmit, shpejton shërimin e plagëve, largon materiet e dëmshme (toksinet) nga organizmi, zvogëlon inflamacionin, rrit elasticitetin e enëve të gjakut dhe parandalon bllokimin e tyre.

Mbrojtjen e syve.

Aronia përveç përfitimeve të tjera shëndetsore ghithashtu është shumë efektive në mbrojtjen e syve.Aronia përmban një sasi të lartë të karotenit që mbron sytë nga dëmtimi dhe formimi i kataraktit.Ghithashtu janë shumë të pasura me lutein dhe zeaksantin,flavanoide dhe antocianide.Zeaksantin ka vetitë e filtrimit të rrezeve UV në inflamacionin e syrit tek te moshuarit dhe shëruese.