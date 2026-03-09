Egjipti, thirrje për Forcë të Përbashkët Arabe ndaj Iranit

Egjipti të dielën bëri thirrje për formimin e një force të përbashkët arabe për t’u përballur me kërcënimet iraniane me të cilat përballen Jordania, Iraku dhe shtetet e Gjirit, mes tensioneve rajonale në rritje, raportoi Anadolu.
Duke folur gjatë një takimi urgjent të Lidhjes Arabe, ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty tha se Kajro “hedh poshtë sulmet iraniane që synojnë shtetet e Gjirit” dhe shprehu solidaritet me shtetet e Gjirit, si dhe Jordaninë dhe Irakun në përballjen me kërcënimet, sipas televizionit shtetëror Cairo News.
Ai paralajmëroi se rajoni rrezikon të rrëshqasë në një përshkallëzim të mëtejshëm dhe kaos të përhapur nëse tensionet vazhdojnë të rriten.
Ministri egjiptian theksoi nevojën për t’i dhënë përparësi dialogut dhe përpjekjeve diplomatike për të zvogëluar përshkallëzimin ushtarak, ndërsa bëri thirrje për aktivizimin e konceptit të sigurisë kombëtare arabe për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë e shteteve arabe.
Ai bëri thirrje për krijimin e një force të përbashkët arabe të aftë për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive kërcënimeve ekzistuese (iraniane) me të cilat përballet rajoni.
Përshkallëzimi rajonal ka shpërthyer që kur Izraeli dhe SHBA-të nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, i cili vrau më shumë se 1,200 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei, dhe plagosi më shumë se 10,000.
Teherani është përgjigjur me sulme me raketa dhe dronë që synojnë Izraelin, Irakun, Jordaninë dhe shtetet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. /tesheshi