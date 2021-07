Egzon Ibrahimi – Gruaja e lagjes

Në një lagje t’vjetër të një qyteti

Ku për here të pare u tha shahadeti

Në shtëpinë e saj një grua jetonte

Po fqinjin e saj çdo ditë e mundonte

Sa here pranë shtëpisë komshiu i binte

ajo mbeturinat mbi kokë ia hidhte

ndonjëherë në rrugë vendoste plehra

se komshiu i saj s’kishte rrugë të tjera

era e keqe në rrugë kundërmonte

ajo dëfrehej kur fqinjin mundonte

sa herë në lagje mëngjesi ka zbardhë

këtë burrë të lagjes e ka pritë me ardhë

ia hidhte mbi trup mbetjet e ushqimit

Por burrit s’ia humbte fijen e durimit.

Një ditë burri i lagjes t’njëjtës rrugë i ra

Mbeturina n’rrugë, si çdo ditë nuk pa

As n’trupin e tij atë ditë s’ra asgjë

Pyeti për fqinjën, ç’ka ndodhur me të

I thane se është sëmurë, ka mbetur e shtrirë

Ai e vizitoi, tha: do t’bëhesh mirë

S’do t’mungojnë ilaçet, s’do t’mungojë kujdesi

Sëmundja do të ikën, do t’kthehet shëndeti

Do t’ndihmojë që shpejt ta kalosh këtë gjendje

Do t’kërkojmë ilaçin që shëron këtë dhembje

Gruaja e turpëruar lotët s’po i mbante

Para burrit të lagjes me dënesë po qante

Para kësaj mëshire, çdo zemër do të çahej

Edhe hana e plotë në qiell do të ndahej

N’damarët e gruas gjaku sa nuk ngriu

Të keqen me t’mirë kur ktheu komshiu

Ilaç për sëmundjen u bë vetë prania

Vendin e urrejtjes e zuri Dashnia

Se sëmundjet e trupit me ilaç shërohen

Por sëmundjet e shpirtit pranë teje largohen

Fjalët e gruas dolën midis lotëve

Ti je Lajmëtari – Mëshira e botëve

Ajo po i fliste me zërin pendues

Ti je Muhamedi – Kandili Ndriçues

Ti je Muhamedi – ja Resul Allah

Lute të Mëshirshmin t’ma falë këtë gjynah

Kur zemra verbohet, sytë gabimisht shohin

Njerëzit urrejnë gjërat që s’i njohin.