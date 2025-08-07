Ekspertët: “Pushtimi i plotë” i Gazës do të thotë faza më e përgjakshme e gjenocidit

Ekspertë juridikë thonë se Gaza ka qenë nën pushtim të plotë izraelit që nga viti 1967, por paralajmërimet e fundit të Izraelit për ta “pushtuar” sërish territorin në kuadër të luftës së vazhdueshme kanë ngritur shqetësime për dhunë edhe më të madhe ndaj palestinezëve.
“Kur Izraeli flet për një ‘pushtim të plotë’ të Gazës si hapin e radhës, ajo që nënkupton është prania ushtarake në terren në ato pak zona të mbetura ku është përqendruar shumica dërrmuese e popullsisë palestineze,” shkroi një analist palestinezo-amerikan në rrjetet sociale.
“Ata nënkuptojnë fazën më të përgjakshme të gjenocidit deri më tani,” shtoi ai. /mesazhi