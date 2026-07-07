Ekspertët tregojnë ushqimet që mund të lehtësojnë simptomat e psoriazës

Diagnoza e psoriazës ngre një numër pyetjesh, duke përfshirë nëse një ndryshim në dietë mund të ofrojë lehtësim nga ndryshimet me luspa dhe kruarje të lëkurës.
Çdo person është i ndryshëm, prandaj puna me një profesionist të kujdesit shëndetësor është çelësi për të kontrolluar këtë gjendje. Megjithatë, dieta mund të luajë një rol të rëndësishëm.
Edhe pse nuk mund ta kurojë vetë psoriazën , një dietë anti-inflamatore mund të ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e simptomave.
Ushqime të tilla si peshku i yndyrshëm, bishtajoret, arrat, frutat dhe perimet duhet të formojnë bazën e shumicës së vakteve, ndërsa sheqeri i shtuar, ushqimet ultra të përpunuara duhet të kufizohen pasi ato mund të shkaktojnë përkeqësim të simptomave, shkruan EatingWell.
“Psoriaza shkaktohet nga inflamacioni, kështu që ndërsa ushqimi nuk është kurë, një dietë anti-inflamatore mund të ndihmojë në menaxhimin e simptomave në përgjithësi”, thotë nutricionistja Samaria Garrett. Ushqimet e pasura me acide yndyrore omega-3 dhe antioksidantë – siç janë peshqit e yndyrshëm, frutat dhe perimet, arrat dhe bishtajoret – mund të ndihmojnë në shtypjen e përgjigjes inflamatore që çon në skuqje, djegie, kruajtje dhe acarim, raporton Index.hr.
Çelësi është në qasjen anti-inflamatore
Psoriaza është një sëmundje inflamatore e lëkurës që ndodh kur sistemi imunitar sulmon qelizat e vetë lëkurës, duke bërë që ato të shumohen shumë shpejt. Një mbiprodhim i tillë i qelizave të lëkurës çon në pllaka karakteristike me luspa.
“Një nga shkaqet kryesore të psoriazës është inflamacioni, dhe dieta është një faktor kyç që ndikon në nivelin e inflamacionit në trup”, shpjegon nutricionistja Kelly Blake.
Konsumimi i ushqimeve anti-inflamatore është vetëm një pjesë e strategjisë suaj të kontrollit të psoriazës.
“Një dietë e pasur me lëndë ushqyese mund të mbështesë mbrojtjen natyrore të trupit, të zvogëlojë inflamacionin e përgjithshëm dhe të përmirësojë gjendje të tjera që ndodhin shpesh me psoriazën, siç janë sëmundjet kardiovaskulare dhe rezistenca ndaj insulinës”, thotë Garrett.
Është veçanërisht e dobishme të përfshihen ushqime të pasura me acide yndyrore omega-3, fibra, prebiotikë dhe probiotikë në dietën tuaj, sepse ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbështesin shëndetin e zorrëve.
“Unë u rekomandoj klientëve të mi me psoriazë të përqendrohen në ushqime të pasura me fibra në çdo vakt për të inkurajuar një ekuilibër të shëndetshëm të mikrobiomës së zorrëve, si dhe eliminimin natyral të toksinave përmes jashtëqitjes”, shton Blake.
Ushqimet që duhen ngrënë më shpesh
Mjekët dhe studiuesit rekomandojnë konsumimin më të shpeshtë të ushqimeve të mëposhtme:
peshq të yndyrshëm si salmoni, skumbri dhe sardelet, të pasura me acide yndyrore omega-3 dhe vitaminë E;
fruta dhe perime si spinaqi, lakra jeshile dhe manaferrat, të pasura me antioksidantë;
bishtajore si fasulet, qiqrat dhe thjerrëzat, të cilat përmbajnë peptide anti-inflamatore;
arra dhe fara të tilla si farat e lirit, bajamet dhe farat chia, të pasura me yndyrna të shëndetshme, antioksidantë dhe fibra të tretshme;
erëza si shafrani i Indisë, xhenxhefili, hudhra dhe kanella, të cilat përmbajnë komponime bioaktive;
ushqime të fermentuara si kosi, kefiri dhe lakra turshi, të pasura me probiotikë që kontribuojnë në shëndetin e zorrëve.
Konsumi i përditshëm i një shumëllojshmërie ushqimesh nga kjo listë siguron konsum të mjaftueshëm të fibrave, probiotikëve, yndyrnave të shëndetshme dhe prebiotikëve në luftën kundër inflamacionit.”Një dietë e pasur me fibra mbështet shëndetin e zorrëve, gjë që është e rëndësishme sepse hulumtimet e reja sugjerojnë një lidhje të fortë midis zorrëve dhe lëkurës në sëmundjet inflamatore të lëkurës si psoriaza”, thotë Garrett.
Ushqimet që duhen kufizuar
Shkaktarët ndryshojnë nga personi në person, por ka disa grupe ushqimore që kanë më shumë gjasa të shkaktojnë përkeqësim të psoriazës.
Këto janë ushqime me përmbajtje të lartë sheqeri të shtuar, siç janë ëmbëlsirat, ëmbëlsirat dhe pijet e gazuara, të cilat mund të rrisin stresin oksidativ.
Kjo nuk do të thotë që këto ushqime dhe pije nuk duhen konsumuar kurrë, por është e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje sa shpesh përfaqësohen në dietë dhe të monitorohet nëse shkaktojnë përkeqësim të simptomave. Sa herë që është e mundur, duhet t’u jepet përparësi ushqimeve anti-inflamatore.