Ankth apo traumë? Pse shpesh ngatërrohen?

Shumë njerëz besojnë se vuajnë nga ankthi, ndërkohë që rrënja e problemit mund të jetë një traumë e pashëruar. Sipas specialistëve të shëndetit mendor, këto dy gjendje kanë simptoma të ngjashme, por nuk janë e njëjta gjë.
Një analizë e publikuar në “The Lancet Psychiatry” shpjegon se ankthi është një reagim ndaj frikës për atë që mund të ndodhë në të ardhmen, ndërsa trauma lidhet me mënyrën se si truri vazhdon të reagojë ndaj një ngjarjeje të kaluar.
Të dyja mund të shoqërohen me rrahje të shpejta zemre, pagjumësi, tension, irritim dhe vështirësi në përqendrim. Pikërisht kjo ngjashmëri bën që shpesh të ngatërrohen.
Psikologët shpjegojnë se personat me traumë mund të përjetojnë rikthime të kujtimeve, makthe, shmangie të situatave që u kujtojnë ngjarjen dhe një ndjenjë të vazhdueshme rreziku, edhe kur janë të sigurt.
Ekspertët theksojnë se trajtimi ndryshon sipas diagnozës. Ndërsa ankthi mund të trajtohet me teknika të menaxhimit të stresit dhe terapi, trauma kërkon qasje specifike që ndihmojnë trurin të ripërpunojë përvojën traumatike.
Sipas specialistëve, vetëdiagnostikimi përmes rrjeteve sociale mund të jetë i rrezikshëm, pasi simptomat e traumës, ankthit dhe depresionit shpesh mbivendosen.