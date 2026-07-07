KQZ-ja nesër certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të mërkurën më 8 korrik do të mban mbledhjen e radhës, ku në rend dite është certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Kështu ka bërë të ditur për tëvë1.info zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi i cili tha se mbledhja është caktuar pas vendosjes nga Gjykata Supreme për ankesat e paraqitura në këtë institucion.
Ndryshe, mbledhja e radhës do të fillon nga ora 11:00 në selinë e KQZ-së.
“Ju njoftoj se të mërkurën (8 korrik 2026, ora 11:00) Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë mbledhjen e radhës. Në rend dite është certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat janë mbajtur më 7 qershor. Mbledhja është caktuar pas vendosjes nga Gjykata Supreme për ankesat e paraqitura në këtë institucion”, thuhet në njoftim.