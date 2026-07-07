160 punëtorë të Trainkos ende pa paga, Sindikata kërkon ekzekutim të menjëhershëm

Punëtorët e kompanisë hekurudhore Trainkos ende nuk i kanë marrë pagat për muajin e kaluar, ndonëse, sipas Sindikatës së Hekurudhave, ato zakonisht ekzekutohen para datës 1 të çdo muaji.
Kryetari i Sindikatës së Hekurudhave, Florim Gjyrevci, ka deklaruar për Telegrafin se vonesa ka kaluar tashmë pesë ditë, ndërsa rreth 160 punëtorë vazhdojnë të presin pagat e tyre.
“Gjithmonë pagat i kemi marrë para datës 1. Sot është data 7 dhe afati është tejkaluar për pesë ditë. Ende nuk janë realizuar pagat për rreth 160 punëtorë,” tha Gjyrevci.
Ai bëri të ditur se të hënën është zhvilluar një takim me kryeshefin ekzekutiv të Trainkos, ku është diskutuar çështja e vonesës së pagave.
“Dje kemi pasur takim me kryeshefin e Trainkos dhe kemi diskutuar për këtë çështje, por deri më tani pagat ende nuk janë ekzekutuar,” u shpreh ai.
Sipas Gjyrevcit, problemi qëndron te mosekzekutimi i mjeteve nga Ministria e Financave.
“Ministria e Financave ende nuk i ka ekzekutuar mjetet dhe për këtë arsye punëtorët nuk i kanë marrë pagat. Nuk e dimë ku qëndron problemi,” deklaroi ai.
Sindikata ka kërkuar që pagat të ekzekutohen sa më shpejt, duke theksuar se vonesat po krijojnë vështirësi për punëtorët dhe familjet e tyre dhe se në rast se kjo vonesë vazhdon atëherë do të shqyrtojnë mundësinë e veprimeve sindikale.