Ballina Lajmet Kosovë Bastisje në Kaçanik, sekuestrohen 400 gramë drogë, armë dhe mbi 9 mijë...

Bastisje në Kaçanik, sekuestrohen 400 gramë drogë, armë dhe mbi 9 mijë euro

Një sasi e konsiderueshme e substancës narkotike, armë zjarri, municion dhe para të gatshme janë sekuestruar gjatë një kontrolli policor në Kaçanik.

Sipas policisë, rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 17:40, në rrugën “Skënderbeu”, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e një të dyshuari janë gjetur dhe konfiskuar 401.9 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.

Po ashtu, gjatë kontrollit janë sekuestruar një armë zjarri e tipit AK-47, pesë karikatorë me 109 fishekë, një pistoletë me dy karikatorë dhe 29 fishekë, si dhe 9.050 euro para të gatshme.

Rasti është iniciuar për veprat penale “Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës”.

Sipas policisë, deri në këtë fazë nuk raportohet për persona të arrestuar.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram