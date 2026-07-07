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Çmimi i një litri naftë vazhdon të shënojë rritje të lehtë në Kosovë

Çmimi i naftës në Kosovë vazhdon të ketë ngritje të lehtë.

Të martën sipas çmimeve tavan për derivatet e naftës që ka publikuar Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, një litër naftë do të kushtojë 1.42 euro, që është për një cent më i lartë se të hënën.

Çmimi për një litër benzinë sot do të shitet për 1.36 euro, që është i njëjtë me dy ditët e kaluara.

Për një cent më lirë se më datë 5 e korrik, sot është një litër gas, 0.63 euro.

Më 25 qershor një litër naftë në Kosovë ishte shitur 1.36 euro, por që sërish filloi të ketë ngritje.

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