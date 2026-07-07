Rutte: NATO po përfiton nga industria turke e mbrojtjes

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, vlerësoi rolin në rritje të industrisë së mbrojtjes së Turqisë, duke theksuar se Aleanca tashmë po përfiton nga kapacitetet prodhuese të vendit.
Në konferencën për shtyp para samitit të NATO-s në Ankara, Rutte tha se Turqia ka një rëndësi strategjike për aleancën, jo vetëm për shkak të pozicionit të saj gjeografik, por edhe për zhvillimin e shpejtë të industrisë së mbrojtjes.
“NATO tashmë po përfiton shumë nga ajo që po bën Turqia në prodhimin industrial të mbrojtjes. ASELSAN është vetëm një shembull mes rreth 3,000 kompanive të mëdha, të mesme dhe të vogla që operojnë në këtë sektor. Përmes industrisë së saj të mbrojtjes, Turqia po mbështet shumë vende të tjera”, deklaroi Rutte.
Ai veçoi kompaninë turke ASELSAN, e cila vitin e kaluar u përzgjodh nga Agjencia e Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s (NSPA) për Fazën Modulare të Konceptit të Mbrojtjes Ajrore të aleancës. Kompania po përgatit gjithashtu dërgesa të reja të sistemeve të identifikimit “Mik ose Armik” (IFF) dhe zgjidhjeve të komunikimit për nevojat e NATO-s.