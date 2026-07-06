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BE-ja kërkon kompromis politik dhe institucione të qëndrueshme në Kosovë

Shefi në Detyrë i Bashkimit Evropian në Kosovë, Boguslaw Gertruda, priti të hënën në mbrëmje Raportuesin e Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Terras, në prag të prezantimit të rezolutës së Parlamentit Evropian për Kosovën.

Sipas Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, gjatë takimit u diskutuan zhvillimet e fundit politike në vend, si dhe nevoja që udhëheqësit politikë të Kosovës të arrijnë kompromis për krijimin e institucioneve të qëndrueshme.

Po ashtu, bashkëbiseduesit theksuan rëndësinë e shfrytëzimit të mundësive që ofron Bashkimi Evropian në procesin e integrimit evropian të Kosovës

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