Presidenti turk pret shefin e NATO-s në Ankara

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka pritur në Ankara sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, përpara Samitit të Aleancës që do të mbahet në kryeqytetin turk dy ditët e ardhshme, raporton Anadolu.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s do të mblidhen në Ankara më 7 dhe 8 korrik për samitin e aleancës për vitin 2026, i organizuar nga Turqia.
Samiti dy-ditor do të përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet në mbrojtje të dakorduara në samitin e vitit 2025, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit të industrisë së mbrojtjes.
Ai zhvillohet mes debatit të ripërtërirë për ndarjen e barrës transatlantike dhe pasigurisë së vazhdueshme lidhur me luftën Rusi-Ukrainë. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, pritet gjithashtu të marrë pjesë në aktivitetet e samitit.