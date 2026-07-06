Rutte para samitit në Ankara u bën thirrje aleatëve që shpenzimet për mbrojtjen t’i shndërrojnë në kapacitete ushtarake

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u ka bërë thirrje aleatëve që rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen ta përkthejnë në kapacitete konkrete ushtarake, teksa liderët do të mblidhen nesër në Ankara për samitin e vitit 2026, raporton Anadolu.
“Aleatët duhet t’i shndërrojnë mjetet ekonomike në kapacitete ushtarake” dhe t’i përdorin burimet e tyre financiare për raketa dhe sisteme interceptuese, tha Rutte në një konferencë për media para samitit.
Ai gjithashtu falënderoi presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan dhe ekipin e tij për mikpritjen e liderëve të aleancës në atë që e përshkroi si një “vend fantastik”.
Rutte theksoi se Turqia mbetet “në tërësi vërtet e rëndësishme” për strategjinë e ardhshme të sigurisë së NATO-s, duke shtuar se pozita gjeografike e vendit dhe lidershipi i tij brenda aleancës janë “të rëndësishëm”.
Ai po ashtu theksoi se NATO tashmë “po përfiton shumë” nga kapacitetet e industrisë së mbrojtjes së Turqisë teksa Ankaraja mbështet “kaq shumë vende të tjera” në aleancë.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s do të mblidhen në Ankara më 7 dhe 8 korrik për samitin e aleancës për vitin 2026, i organizuar nga Turqia.
Samiti dy-ditor do të përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet në mbrojtje të dakorduara në samitin e vitit 2025, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit të industrisë së mbrojtjes.
Ai zhvillohet mes debatit të ripërtërirë për ndarjen e barrës transatlantike dhe pasigurisë së vazhdueshme lidhur me luftën Rusi-Ukrainë. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, pritet gjithashtu të marrë pjesë në aktivitetet e samitit.