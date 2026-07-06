Trump: Putin dhe Zelenskyy duan t’i japin fund luftës në Ukrainë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se beson se si presidenti rus, Vladimir Putin, ashtu edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, duan t’i japin fund luftës në Ukrainë, si dhe ka shprehur optimizëm se negociatat po bëjnë më shumë përparim sesa e kuptojnë shumë vëzhgues.
“Epo, mendoj se ai (Putin) ndien presion. Ai dëshiron t’i japë fund luftës, edhe Ukraina dëshiron t’i japë fund dhe ne jemi në bisedime dhe do të shohim nëse mund t’i japim fund”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Trump tha se ka besim në përpjekjet diplomatike, duke shtuar se beson se një zgjidhje e konfliktit mund të jetë më afër sesa kuptohet publikisht.
“Mendoj se jemi shumë më afër sesa e kuptojnë njerëzit. Presidenti Putin dëshiron që kjo të marrë fund. Këtë mund ta them me shumë bindje. Edhe presidenti Zelenskyy në fakt dëshiron tani që kjo të marrë fund”, tha ai.
Presidenti amerikan tha se Ukraina do të jetë një nga temat kryesore gjatë diskutimeve të ardhshme me aleatët e NATO-s në samitin e kësaj jave në kryeqytetin turk Ankara.
“Do të shkojmë në NATO dhe do të flasim për këtë”, shtoi ai.