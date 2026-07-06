Instituti i Gjeoshkencës në Shqipëri paralajmëron rrezik të lartë zjarresh në disa qarqe

Instituti i Gjeoshkencës në Shqipëri ka njoftuar se në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë dhe Fier parashikohet nivel i lartë i rrezikut nga zjarret gjatë ditës së sotme dhe nesër.
Sipas institutit, në qarqet Shkodër, Elbasan, Berat, Vlorë dhe Gjirokastër pritet nivel i moderuar i rrezikut, ndërsa në qarqet Kukës, Dibër dhe Korçë niveli i rrezikut parashikohet të jetë i ulët.
IGjEO-ja bëri të ditur se në zona të caktuara të qarqeve Shkodër, Elbasan, Berat dhe Vlorë rreziku mund të arrijë në nivel të lartë, ndërsa niveli më i lartë i rrezikut pritet gjatë ditës së nesërme.
Sipas parashikimit, pasditen e sotme dhe nesër priten reshje të dobëta në qarqet Shkodër, Kukës dhe Dibër, ndërsa në pjesën tjetër të Shqipërisë parashikohen reshje të dobëta lokale.
Temperaturat nesër pritet të arrijnë nga 21 deri në 30 gradë Celsius në bregdet, nga 19 deri në 33 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe nga 13 deri në 28 gradë Celsius në zonat malore.
Era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, ndërsa herë pas here në zonat malore dhe përgjatë bregdetit mund të jetë e fortë.