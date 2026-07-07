Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, mbi Samitin e NATO-s: Do të përcaktojë të ardhmen e Aleancës

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, lidhur me Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, deklaroi se Samiti i Ankarasë do të jetë udhërrëfyes në përshtatjen e strukturave të Aleancës me botën me të cilën përballet, raporton Anadolu.
Në një postim në platformën X në lidhje me Samitin e NATO-s në Ankara, ministri Fidan tha: “Skena është gati në Ankara. Nën udhëheqjen e presidentit (Recep Tayyip) Erdogan, Turqia është e gatshme të presë anëtarët e NATO-s në këtë moment të rëndësishëm që do të përcaktojë të ardhmen e Aleancës”.
Fidan theksoi se vendimet që do të merren në Ankara jo vetëm që do të trajtojnë çështjet urgjente, por edhe do të formësojnë mjedisin e sigurisë euroatlantike për vitet e ardhshme.
“Mbrojtja kolektive vazhdon të jetë thelbi i NATO-s, por mjedisi strategjik po ndryshon. Kërcënimet janë bërë shumëdimensionale, më të shpejta dhe më komplekse. Matësit tradicionalë nuk e pasqyrojnë më këtë realitet. Tashmë rëndësi kanë rezultatet: kapacitetet e dislokueshme, kapaciteti industrial dhe gatishmëria operacionale. Një kontribut më i madh i Evropës është jetik, por kufizimet e vendosura ndaj bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dobësojnë efikasitetin dhe ngadalësojnë reagimin. Këto kufizime janë shndërruar në një barrë strategjike. Nismat evropiane të mbrojtjes duhet të përfshijnë plotësisht të gjithë aleatët e NATO-s. Çështja kryesore nuk është vetëm se si do të reagojmë, por edhe si do ta organizojmë bashkëpunimin në mënyrë që të pasqyrojë realitetin e sotëm. Samiti i Ankarasë do të jetë udhërrëfyes në përshtatjen e strukturave të Aleancës me botën me të cilën përballet. Objektivi i Turqisë është i qartë: një Aleancë më koherente, më e aftë dhe më rezistente”, tha Fidan.