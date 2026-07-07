Zgjedhjet parlamentare në Algjeri, pjesëmarrja bie në nivel historik: Voton vetëm 21% e popullsisë

Algjeria regjistroi nivelin më të ulët të pjesëmarrjes në historinë e zgjedhjeve parlamentare, me vetëm 21.24% të qytetarëve që votuan në zgjedhjet e zhvilluara më 2 korrik, sipas rezultateve zyrtare të shpallura të hënën nga Autoriteti i Pavarur Kombëtar Zgjedhor (ANIE).
Rezultatet konfirmuan edhe një herë dominimin e partive pranë qeverisë. Fronti Kombëtar Çlirimtar (FLN), partia historike që udhëhoqi luftën për pavarësinë e Algjerisë, doli forcë e parë, duke siguruar 90 mandate nga 407 gjithsej në parlament.
Në vendin e dytë u rendit Tubimi Demokratik Kombëtar (RND) me 73 mandate, ndërsa Fronti El Mustaqbal fitoi 59 vende. Të dyja këto forca politike mbështesin qeverinë dhe presidentin e vendit.
Partitë islamiste u renditën në vendin e katërt dhe të pestë. Lëvizja e Shoqërisë për Paqe (MSP) fitoi 43 mandate, duke shënuar një rënie krahasuar me 64 deputetët që kishte në legjislaturën e vitit 2021, ndërsa partia El Binaa siguroi 38 vende në parlament.
Humbësit më të mëdhenj të këtyre zgjedhjeve ishin partitë e opozitës jo-islamiste, të njohura si pjesë e “harkut demokratik”. Fronti i Forcave Socialiste (FFS), partia më e vjetër opozitare në vend, fitoi vetëm 12 mandate. Tubimi për Kulturë dhe Demokraci (RCD) siguroi katër vende, ndërsa Partia e Punëtorëve vetëm tre.
Një tjetër element që spikati në këto zgjedhje ishte përfaqësimi i ulët i grave. Edhe pse ato përbëjnë rreth 49% të popullsisë së Algjerisë, vetëm 23 gra u zgjodhën deputete në parlamentin e ri. Në zgjedhjet e vitit 2021 u zgjodhën 38 gra, ndërsa në vitin 2017 ishin 118, kur në fuqi ishte sistemi i kuotave gjinore, i cili më pas u hoq.
Pjesëmarrja e ulët mbeti shqetësimi kryesor i procesit zgjedhor. Autoritetet vendosën të zgjasin me një orë orarin e votimit në përpjekje për të rritur pjesëmarrjen, por kjo nuk ndikoi ndjeshëm në rezultatin përfundimtar.
Presidenti i përkohshëm i ANIE, Karim Helfan, deklaroi se abstenimi nuk është një fenomen ekskluziv për Algjerinë, duke e krahasuar atë me nivelet e pjesëmarrjes në disa demokraci të konsoliduara në Evropë, Amerikë dhe Azi.
Në zgjedhjet e mëparshme parlamentare, të mbajtura në vitin 2021, pjesëmarrja ishte 23%, ndërsa ato u zhvilluan në një klimë politike të ndikuar nga lëvizja protestuese Hirak, e cila nisi në vitin 2019 dhe çoi në dorëheqjen e presidentit Abdelaziz Bouteflika.
Hiraku kërkonte reforma të thella politike, luftë kundër korrupsionit dhe ndryshime institucionale. Megjithatë, pas kufizimeve të vendosura gjatë pandemisë së COVID-19 dhe arrestimit të disa prej drejtuesve të lëvizjes, protestat u zbehën gradualisht.
Presidenti aktual i Algjerisë, Abdelmadjid Tebboune, u zgjodh për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 dhe u rizgjodh për një mandat të dytë në vitin 2024.