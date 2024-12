Ekspertët turq do të marrin pjesë në hetimin e rrëzimit të avionit të Azerbajxhanit

Turqia po dërgon një ekip prej tetë anëtarësh për të hetuar rrëzimin e një avioni pasagjerësh të Azerbajxhanit, pranë qytetit Aktau në Kazakistan, tha ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu.

Në një deklaratë të postuar në mediat sociale, Uraloglu tha se ekipi u formua me kërkesë të Agjencisë Shtetërore të Aviacionit Civil të Azerbajxhanit.

“Grupi do të ekzaminojë vendin e aksidentit, do të kryejë analiza teknike dhe operacionale dhe do të ofrojë mbështetje për të përcaktuar shkakun e aksidentit. Ekipi ynë i ekspertëve do të punojë në koordinim me autoritetet lokale për të hetuar tërësisht të gjitha aspektet e incidentit dhe për të raportuar gjetjet ,” tha Uraloglu, transmeton Daily Sabah.