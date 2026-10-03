Ekstradohet nga Gjermania në Kosovë një person i kërkuar me letërarrest ndërkombëtar

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një shtetas kosovar, i kërkuar me letërarrest ndërkombëtar për veprën penale “Dhunë në familje”, është ekstraduar nga Gjermania në Kosovë.
Sipas njoftimit të Policisë, Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në bashkëpunim me njësitet relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, më 2 tetor 2026 ka realizuar ekstradimin e shtetasit kosovar B.H. nga Gjermania.
B.H. ishte arrestuar nga autoritetet gjermane pasi kërkohej përmes INTERPOL-it, bazuar në një letërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës.
Policia ka njoftuar se ekstradimi është realizuar në përputhje me ligjet në fuqi dhe falë bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe atyre të Gjermanisë.
Pas ekstradimit, i dyshuari i është dorëzuar njësive përkatëse të Policisë në rajonin e Gjakovës, për vazhdimin e procedurave të mëtejshme ligjore.